Тренер «Ариса» Шпилевский: «Такого футболиста, как Кокорин, трудно найти»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возвращении в кипрский клуб российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Напомним, сегодня, 5 сентября, «Арис» анонсировал возвращение 32-летнего футболиста, который в прошлом сезоне выступал за кипрский клуб на правах аренды.

По словам Шпилевского, «Арис» хотел заполучить именно Кокорина и больше не рассматривает других кандидатов на позицию россиянина.

«Саша — именно тот футболист, которого мы хотели взять на эту позицию. Мы его и получили. Такого футболиста, как Саша, трудно найти. Он хорошо знает нас, а мы знаем, чего от него ожидать», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кокорин провёл за «Арис» 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.