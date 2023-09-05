«Арис» анонсировал возвращение Кокорина

Российский форвард Александр Кокорин возвращается в «Арис». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кипрского клуба.

В минувшем сезоне 32-летний нападающий выступал за эту команду на правах аренды. После истечения срока соглашения Александр вернулся в «Фиорентину». Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до лета следующего года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Кипра Кокорин провел 27 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей, четыре из которых с 11-метровой отметки. Россиянин был признан лучшим футболистом лиги по итогам сезона-2022/2023.