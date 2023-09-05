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Чемпионат Италии. Серия А

Погба должен быть готов к матчу против «Лацио»

05 Сентября 2023 • 09:30 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба должен вернуться в строй к ближайшему матчу итальянской Серии А против римского «Лацио», который состоится после международной паузы 16 сентября.

По информации от La Gazzetta dello Sport, травма Погба оказалась несерьёзной. Напомним, в последнем туре Серии А Поль повредил спину, но источник сообщает, что беспокоиться не о чем.

Напомним, большую часть прошлого сезона Погба пропустил как раз из-за травм. Поль вернулся в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента, не договорившись перед этим с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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