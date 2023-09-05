Сёмин: «Миранчук не подходит под стиль Гасперини»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал очередной комментарий по карьере полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Ему нужно работать, предъявлять к себе требования, которые есть у этой команды, каждый день стараться добиваться места в стартовом составе. Но он не подходит под стиль Гасперини. Вот и все», - передает слова специалиста издание «Известия».

В минувшем сезоне 27-летний российский полузащитник выступал на правах аренды за другой итальянский клуб – «Торино». Алексей принял участие в 29 поединках чемпионата Италии, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.