«Рома» не заявила Азмуна на Лигу Европы

Иранский форвард Сердар Азмун, перешедший летом в «Рому», не сможет сыграть за команду в групповом турнире Лиги Европы. Об этом рапортует Roma Press.

Римский клуб не включил нападающего и защитника Расмуса Кристенсена в заявку на еврокубок. Такой шаг был сделан «волками» из-за правил финансового фэйр-плей, касающихся затрат в определенное трансферное окно.

Напомним, что римский клуб арендовал Сердара у леверкузенского «Байера» до завершения сезона-2023/2024.

Ближайший поединок подопечные Жозе Моуринью проведут против «Эмполи» в воскресенье, 17 сентября.