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Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клуб Серии А мог подписать Сусо

05 Сентября 2023 • 03:19 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

«Ювентус» присматривался к кандидатуре вингера «Севильи» Сусо.

Главной целью туринцев считался Доменико Берарди из «Сассуоло», однако договориться по условиям трансфера итальянца клубам так и не удалось. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в качестве альтернативы «Ювентус» рассматривал экс-игрока «Милана» Сусо, ныне принадлежащего «Севилье». Сделка не состоялась из-за требований андалусийцев, которые показались руководству «старой синьоры» завышенными.

Сусо принадлежал «Милану» с 2015 по 2020 год. Текущая стоимость 29-летнего испанца оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Сусо Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
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