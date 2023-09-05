Топ-клуб Серии А мог подписать Сусо

«Ювентус» присматривался к кандидатуре вингера «Севильи» Сусо.

Главной целью туринцев считался Доменико Берарди из «Сассуоло», однако договориться по условиям трансфера итальянца клубам так и не удалось. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в качестве альтернативы «Ювентус» рассматривал экс-игрока «Милана» Сусо, ныне принадлежащего «Севилье». Сделка не состоялась из-за требований андалусийцев, которые показались руководству «старой синьоры» завышенными.

Сусо принадлежал «Милану» с 2015 по 2020 год. Текущая стоимость 29-летнего испанца оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.