«Лечче» выдал лучший старт сезона в своей истории после трёх туров

Очень удачно начал новый сезон Серии А скромный «Лечче» - южане провели три матча, дважды выиграли и еще один раз сыграли вничью. Им удалось обыграть «Лацио» и «Салернитану», а с «Фиорентиной» сыграли вничью - не самые слабые команды итальянского чемпионата, заметьте.

Как оказалось, это был лучший старт «Лечче» после трех туров - ранее скромная команда никогда не набирала аж семь очков после первых трех туров. В следующем, пятом, туре итальянского чемпионата «Лечче» предстоит отправиться на север Италии - там его ждет поединок с «Монцей». Это случится семнадцатого сентября.