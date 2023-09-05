Орландо: «Милан» силён во всех линиях»

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Орландо очень доволен игрой своего любимого клуба в начавшемся сезоне Серии А. «Милан» выиграл три первых матча, но в следующем туре ему предстоит сыграть с «Интером». Орландо считает, что «россонери» не стоит бояться соперника, несмотря на то, что в последнее время Пиоли и компания терпят от него сплошные поражения.

- Должен сделать комплимент «Милану» - если раньше команда зависела от того, как идут дела на левом фланге, то сейчас она сбалансирована и сильна во всех линиях. Не думал, что уже после трех туров у Пиоли все будет так хорошо, - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.