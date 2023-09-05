Меньян допускает, что в будущем может оказаться в «ПСЖ»

Французский голкипер «Милана» Майк Меньян с нетерпением ждет выступлений в Лиге чемпионов, особенно матча в Париже - он хочет вернуться на родину, ведь в прошлом он выступал в Лиге 1, но не в «ПСЖ», а в «Лилле». По словам Меньяна, в будущем он не исключает того, что мог бы поиграть в составе «ПСЖ».

- Я парижанин, но сейчас связан контрактом с «Миланом». А в будущем может быть все, что угодно, - цитирует слова Меньяна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Любопытно, что нынешний вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма перешел туда именно из «Милана».