Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вновь оказаться в «Арисе».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клуб из Кипра уже ведёт переговоры с 32-летним футболистом. Отмечается, что стороны достигли значительного прогресса в обсуждениях по условиям возможного сотрудничества.

Александр Кокорин провёл в «Арисе» прошлый сезон на правах аренды, отметившись 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 30 матчах за коллектив из Лимасола. В нынешней кампании российский форвард однажды появился на поле в составе «Фиорентины», выйдя на замену в концовке матча квалификации Лиги конференций против «Рапида».