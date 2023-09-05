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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес выдал свой лучший старт сезона в «Интере»

05 Сентября 2023 • 00:22 Комментировать
Интер Милан
4:0
Фиорентина
окончен

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес забил еще два гола в победной для «Интера» игре с «Фиорентиной», и теперь он опередил по общему количеству голов в Серии А таких звезд, как Криштиану Роналду и Диего Марадона.

Забив пять мячей в трех первых матчах чемпионата, Лаутаро выдал свой лучший старт сезона в составе «Интера», цвета которого защищает с далекого уже 2018 года. В этом сезоне Лаутаро забивает гол каждые 52 минуты игрового времени - впечатляющий показатель, и его меткость очень пригодится «Интеру» в следующем матче против «Милана». Это случится в четвертом туре шестнадцатого сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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