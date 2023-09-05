Ди Лоренцо может стать новым капитаном итальянской сборной

В итальянской сборной сменился тренер, а теперь может смениться и капитан - как утверждает агент Марио Джуффреди, ведущий дела игрока, новый наставник команды Лучано Спаллетти собирается сделать Джованни ди Лоренцо, своего бывшего игрока в «Наполи», новым капитаном итальянской сборной.

- Я думаю, это правильный выбор, Спаллетти хорошо его знает, он ведь был капитаном его «Наполи». Спаллетти - революционер итальянского футбола, Гравина сделал идеальный выбор после ухода Манчини, - цитирует слова агента итальянское издание Il Mattino.

Итальянская сборная является действующим чемпионом Европы.