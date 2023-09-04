Дешам объяснил успехи 36-летнего Жиру

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался о футбольном долголетии нападающего «Милана» Оливье Жиру.

Французский форвард впечатляюще начал текущий сезон, четырежды поразив ворота соперников и однажды ассистировав товарищам по «Милану» в трёх матчах Серии А. В конце сентября Жиру исполнится 37 лет.

«Оливье способен поддерживать такой уровень не только благодаря крепкому телосложению и здоровому образу жизни – важную роль играет и психологическая составляющая. Он хочет как можно дольше быть на вершине, что доказал в прошлом сезоне и продолжает доказывать в нынешнем. Для этого требуется находиться в особом расположении духа, и у Жиру с этим всё в порядке», – приводит Football Italia заявление Дешама.