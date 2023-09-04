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Чемпионат Италии. Серия А

Камада рассказал, почему перешёл в «Лацио»

04 Сентября 2023 • 22:25 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Полузащитник «Лацио» Даити Камада объяснил свой выбор.

27-летний футболист долгое время оставался без клуба после истечения контракта с франкфуртским «Айнтрахтом». В августе о подписании японца объявил «Лацио».

«Было непросто так долго находиться в статусе свободного агента. Меня посещали неприятные мысли, но я не терял рассудок.

Ведя переговоры с «Лацио», я понял, что действительно нужен здесь. Больше всего меня впечатлил Маурицио Сарри – отличный тренер, ради которого хочется полностью выкладываться на поле. Я почувствовал, что «Лацио» идеально мне подходит», – поведал в интервью NumberWeb Камада.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри Даити Камада
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