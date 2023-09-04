Дешам высказался о переходе Павара из «Баварии» в «Интер»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал переезд в Италию защитника Бенжамена Павара.

27-летний футболист перебрался из мюнхенской «Баварии» в миланский «Интер» в конце августа, заключив с «нерадзурри» контракт до 2028 года. Стоимость трансфера оценивается в 30 млн евро.

«В «Баварии» его задействовали в разных ролях, а в «Интере», учитывая игровую систему этой команды, он сможет выходить на позиции правого центрального защитника. Надеюсь, для него всё сложится удачно. Бенжамен знает, чего я от него жду», – передаёт слова рулевого сборной Франции журналист Альфредо Педулла.

Бенжамен Павар выступал за «Баварию» на протяжении четырёх лет.