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Чемпионат Италии. Серия А

Дешам высказался о переходе Павара из «Баварии» в «Интер»

04 Сентября 2023 • 21:41 Комментировать
Франция
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Ирландия
07.09 21:45

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал переезд в Италию защитника Бенжамена Павара.

27-летний футболист перебрался из мюнхенской «Баварии» в миланский «Интер» в конце августа, заключив с «нерадзурри» контракт до 2028 года. Стоимость трансфера оценивается в 30 млн евро.

«В «Баварии» его задействовали в разных ролях, а в «Интере», учитывая игровую систему этой команды, он сможет выходить на позиции правого центрального защитника. Надеюсь, для него всё сложится удачно. Бенжамен знает, чего я от него жду», – передаёт слова рулевого сборной Франции журналист Альфредо Педулла.

Бенжамен Павар выступал за «Баварию» на протяжении четырёх лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Сборная Франции Дидье Дешам Бенжамен Павар
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