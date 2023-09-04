Газизов: «Кокорину нужно терпеть и ждать своего шанса»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

Напомним, прошлый сезон российский футболист провёл на правах аренды в «Арсисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

Газизов отметил, что пробиться в состав «Фиорентины» Кокорину будет нелегко, так как в этой команде очень мощная конкуренция.

«Саше нужно терпеть и ждать своего шанса. Я был бы рад, если бы он заиграл именно в «Фиорентине». В «Арисе» он показал свой класс и хотелось бы, чтобы Кокорин подтвердил свой уровень в Италии», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Фиорентину» один матч, не отметившись в нём результативными действиями.