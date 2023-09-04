Де Лаурентис: «Если за Осимхена предложат 500 миллионов, мы задумаемся»

Опубликована информация относительно несостоявшегося перехода нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в саудовский «Аль-Хиляль». Неаполитанцы направили потенциальному покупателю письмо, в котором обозначили свои требования.

«Согласно оценке Аурелио де Лаурентиса, по вашему предложению в 200 млн евро можно купить лишь одну ногу Осимхена. В следующем году вы можете предложить 500 миллионов. Тогда мы, возможно, задумаемся», - приводит слова из письма Sport Mediaset.

24-летний нигерийский бомбардир связан контрактными обязательствами с неаполитанским клубом до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.