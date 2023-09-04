«Реал» выбирает из четырёх нападающих альтернативу Мбаппе и Холанну

Мадридский «Реал» принял решение отказаться от борьбы за француза Килиана Мбаппе («ПСЖ») и норвежца Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»). По сообщениям Todofichajes, «королевский» клуб переключил внимание на других нападающих.

По данным источника, в сфере интересов испанского гранда фигурируют Душан Влахович («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Виктор Осимхен («Наполи») и Джонатан Дэвид («Лилль»). «Реал» предпримет попытку подписать одного из этих игроков летом следующего года.

Мадридский коллектив под руководством итальянца Карло Анчелотти успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Испании, одержав четыре победы подряд.

«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна

«Реал» откажется от Мбаппе и переключится на звезду «Манчестер Сити»