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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» выбирает из четырёх нападающих альтернативу Мбаппе и Холанну

04 Сентября 2023 • 13:05 Комментировать

Мадридский «Реал» принял решение отказаться от борьбы за француза Килиана Мбаппе («ПСЖ») и норвежца Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»). По сообщениям Todofichajes, «королевский» клуб переключил внимание на других нападающих.

По данным источника, в сфере интересов испанского гранда фигурируют Душан Влахович («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Виктор Осимхен («Наполи») и Джонатан Дэвид («Лилль»). «Реал» предпримет попытку подписать одного из этих игроков летом следующего года.

Мадридский коллектив под руководством итальянца Карло Анчелотти успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Испании, одержав четыре победы подряд.

«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна

«Реал» откажется от Мбаппе и переключится на звезду «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Душан Влахович Эрлинг Холанн Рафаэл Леау Виктор Осимхен Джонатан Дэвид
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