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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук заявлен за «Аталанту»

04 Сентября 2023 • 09:50 Комментировать

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук заявлен за «Аталанту» на сезон-2023/2024. Он будет выступать под 59-м номером.

Во вторник, 5 сентября, футболисты команды из Бергамо, которые не были вызваны в свои национальные сборные, возобновят тренировки.

Напомним, что Миранчук пропустил три матча «Аталанты» в новом розыгрыше чемпионата Италии. По итогам трех туров команда из Бергамо набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Следующий матч «Аталанта» проведет против «Фиорентины». Встреча состоится в воскресенье, 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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