Маротта назвал цели «Интера» на сезон

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о цели своей команды в нынешнем сезоне.

«Интер» должен добиваться максимума. Цели команды остаются неизменными – мы хотим выиграть все турниры, в которых принимаем участие. Я уверен в наших силах, у нас очень конкурентоспособная команда. Ее тренирует прекрасный наставник, а игроки отражают его идеи на поле», - передает слова Маротты DAZN.

В последнем матче «нерадзурри» одержали разгромную победу над «Фиорентиной» со счетом 4:0. После трех проведенных туров подопечные Симоне Индзаги с девятью баллами занимают первое место в турнирной таблице.