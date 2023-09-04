Аллегри сообщил о новой травме Погба

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о новой травме полузащитника Поля Погба.

«Пока нет точной информации. У Поля возник дискомфорт в области задней части бедра. Ему назначено медицинское обследование. Погба провел на поле всего полчаса, но даже за это время успел показать свой высокий уровень», - передает слова специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний полузащитник провел две встречи, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между Погба и «старой синьорой» истекает в конце июня 2026 года.