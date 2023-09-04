«Ювентус» готовит новый контракт для Влаховича

Сербский нападающий Душан Влахович может пролонгировать сотрудничество с туринским «Ювентусом», об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, руководство «старой синьоры» планирует заключить с 23-летним бомбардиром новый контракт. При этом действующее соглашение Душана с итальянским грандом рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел три встречи, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. По итогам трех туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.