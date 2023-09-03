Быстрый гол позволил «Лечче» одолеть «Салернитану» и оказаться в группе лидеров

В последнем матче третьего тура Серии А играли середняки «Лечче» и «Салернитана». Встреча получилась равной с небольшим количеством ударов. На шестой минуте Никола Крстович успешно сыграл головой после подачи и открыл счет. У гостей на 44-й минуте Антонио Кандрева в убойной позиции не смог пробить голкипера. Еще супершанс у Жоване Кабрала, и за «Лечче» уже сыграла штанга. Он же перед финальным свистком не попал в створ, упустив еще один момент. А вот хозяева еще раз забили с пенальти.

Победа 2:0 выводит «Лечче» на третье место. У гостей только одно очко.