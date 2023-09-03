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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол позволил «Лечче» одолеть «Салернитану» и оказаться в группе лидеров

03 Сентября 2023 • 23:52 Комментировать
Лечче
2:0
Салернитана
окончен

В последнем матче третьего тура Серии А играли середняки «Лечче» и «Салернитана». Встреча получилась равной с небольшим количеством ударов. На шестой минуте Никола Крстович успешно сыграл головой после подачи и открыл счет. У гостей на 44-й минуте Антонио Кандрева в убойной позиции не смог пробить голкипера. Еще супершанс у Жоване Кабрала, и за «Лечче» уже сыграла штанга. Он же перед финальным свистком не попал в створ, упустив еще один момент. А вот хозяева еще раз забили с пенальти.

Победа 2:0 выводит «Лечче» на третье место. У гостей только одно очко.

Протокол игры  
Лечче2:0Салернитана
(1:0) Крстович Никола6'  
(2:0) Стрефецца Габриэль90'  
Фальконе ВладимироЖендре ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло Антонино 77' (Доргу Патрик ( 77') Рафья Хамза 63' (Блен Алексис ( 63') Рамадани ЮльберКаба Мохамед  30' 62' (Гонсалес Джоан ( 62'  90') Алмквист ПонтусКрстович Никола 71' (Пикколи Роберто ( 71') Банда Ламек  43' 71' (Стрефецца Габриэль ( 71')
Запасные: Бериша МедоньСмаилович ЗинединТоуба АхмедJeppe CorfitzenДермаку КастриотБранколлини ФедерикоБурнете КаталинБорбей АлександруВенути ЛоренцоУден Реми
Очоа ГильермоЛовато Маттео  17'Дьомбер НорбертПирола Лоренцо 80' (Чауна Лум ( 80') Кабрал ЖованеБрадарич ДомагойКулибали Лассана 61' (Agustin Martegani ( 61') Ленговски Матеуш  76' 77' (Бохинен Эмиль ( 77'  83') Кастанос Григорис 62' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 62') Кандрева АнтониоБотхейм Эрик 62' (Маццокки Паскуале ( 62')
Запасные: Костиль БенуаPasquake AllocaСфайт Андрес ЭмилФасио ФедерикоФиорилло ВинченцоСамбья Саломон
03 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Лечче Салернитана
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