Быстрый гол позволил «Лечче» одолеть «Салернитану» и оказаться в группе лидеров

В последнем матче третьего тура Серии А играли середняки «Лечче» и «Салернитана». Встреча получилась равной с небольшим количеством ударов. На шестой минуте Никола Крстович успешно сыграл головой после подачи и открыл счет. У гостей на 44-й минуте Антонио Кандрева в убойной позиции не смог пробить голкипера. Еще супершанс у Жоване Кабрала, и за «Лечче» уже сыграла штанга. Он же перед финальным свистком не попал в створ, упустив еще один момент. А вот хозяева еще раз забили с пенальти.
Победа 2:0 выводит «Лечче» на третье место. У гостей только одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Крстович Никола6'
|(2:0) Стрефецца Габриэль90'
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино77' (Доргу Патрик (77') •Рафья Хамза63' (Блен Алексис (63') •Рамадани Юльбер•Каба Мохамед 30'62' (Гонсалес Джоан (62') • 90'Алмквист Понтус•Крстович Никола71' (Пикколи Роберто (71') •Банда Ламек 43'71' (Стрефецца Габриэль (71')
Очоа Гильермо•Ловато Маттео• 17'Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо80' (Чауна Лум (80') •Кабрал Жоване•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана61' (Agustin Martegani (61') •Ленговски Матеуш 76'77' (Бохинен Эмиль (77') • 83'Кастанос Григорис62' (Иквуемеси Чуквубуикем (62') •Кандрева Антонио•Ботхейм Эрик62' (Маццокки Паскуале (62')
03 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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