Голы Данило и Кьезы не оставили шансов «Эмполи»

В воскресенье «Ювентус» играл против главного аутсайдера старта Серии А, «Эмполи». В середине первого тайма туринцы подали угловой, мяч застрял в штрафной площади, и Данило удалось его послать в сетку. Душан Влахович долго пристреливался и получил лучший шанс тайма - право пробить пенальти. Несильный удар в левый угол был парирован голкипером. Под конец встречи Аркадиуш Милик сыграл в свободную зону на Федерико Кьезу, голкипер ошибся на выходе, и нападающий с острого угла поразил пустые ворота - 2:0. На 90-й минуте Милик и Кин попали в каркас ворот.

«Ювентус» набирает 7 очков и выходит на третье место.