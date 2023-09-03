Голы Данило и Кьезы не оставили шансов «Эмполи»

В воскресенье «Ювентус» играл против главного аутсайдера старта Серии А, «Эмполи». В середине первого тайма туринцы подали угловой, мяч застрял в штрафной площади, и Данило удалось его послать в сетку. Душан Влахович долго пристреливался и получил лучший шанс тайма - право пробить пенальти. Несильный удар в левый угол был парирован голкипером. Под конец встречи Аркадиуш Милик сыграл в свободную зону на Федерико Кьезу, голкипер ошибся на выходе, и нападающий с острого угла поразил пустые ворота - 2:0. На 90-й минуте Милик и Кин попали в каркас ворот.
«Ювентус» набирает 7 очков и выходит на третье место.
Протокол игры
|24'Данило Луис (0:1)
|82'Кьеза Федерико (0:2)
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош• 43'Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Пеццелла Джузеппе•Фаццини Якопо61' (Грасси Альберто (61') •Марин Рэзван72' (Дестро Маттиа (72') • 90'Мале Юссеф•Бальданци Томмазо61' (Канчельери Маттео (61') •Камбьяги Николо83' (Гьяси Эммануэль (83') • 86'Капуто Франческо72' (Коваленко Виктор (72')
Перин Маттиа•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Маккенни Уэстон83' (Веа Тимоти (83') •Миретти Фабио 49'62' (Погба Поль (62') •Локателли Мануэль• 15'Рабио Адриен•Костич Филип71' (Милик Аркадиуш (71') •Влахович Душан 48'71' (Камбьясо Андреа (71') •Кьеза Федерико83' (Кин Мойзе (83')
03 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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