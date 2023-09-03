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Чемпионат Италии. Серия А

Голы Данило и Кьезы не оставили шансов «Эмполи»

03 Сентября 2023 • 23:50 Комментировать
Эмполи
0:2
Ювентус
окончен

В воскресенье «Ювентус» играл против главного аутсайдера старта Серии А, «Эмполи». В середине первого тайма туринцы подали угловой, мяч застрял в штрафной площади, и Данило удалось его послать в сетку. Душан Влахович долго пристреливался и получил лучший шанс тайма - право пробить пенальти. Несильный удар в левый угол был парирован голкипером. Под конец встречи Аркадиуш Милик сыграл в свободную зону на Федерико Кьезу, голкипер ошибся на выходе, и нападающий с острого угла поразил пустые ворота - 2:0. На 90-й минуте Милик и Кин попали в каркас ворот.

«Ювентус» набирает 7 очков и выходит на третье место.

Протокол игры  
Эмполи0:2Ювентус
  24'Данило Луис (0:1)
  82'Кьеза Федерико (0:2)
Бериша ЭтритБерешиньски Бартош  43'Валюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноПеццелла ДжузеппеФаццини Якопо 61' (Грасси Альберто ( 61') Марин Рэзван 72' (Дестро Маттиа ( 72'  90') Мале ЮссефБальданци Томмазо 61' (Канчельери Маттео ( 61') Камбьяги Николо 83' (Гьяси Эммануэль ( 83'  86') Капуто Франческо 72' (Коваленко Виктор ( 72')
Запасные: Бастони СимонеИсмайли АрдианЭбюэхи ТайроннШпенди СтивенРаноккья ФилиппоКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеГуарино Габриэль
Перин МаттиаГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисМаккенни Уэстон 83' (Веа Тимоти ( 83') Миретти Фабио  49' 62' (Погба Поль ( 62') Локателли Мануэль  15'Рабио АдриенКостич Филип 71' (Милик Аркадиуш ( 71') Влахович Душан  48' 71' (Камбьясо Андреа ( 71') Кьеза Федерико 83' (Кин Мойзе ( 83')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльАлекс СандроЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоФаджоли НиколоДаффара Джованни
03 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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