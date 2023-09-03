Рейндерс: «Планирую надолго остаться в «Милане»

Новобранец «Милана» Тиджани Рейндерс сделал достаточно тривиальное заявление - он мечтает провести в «Милане» всю карьеру. Или, по крайней мере, еще много лет. По его словам, на него произвел большое впечатление и сам город - он, считает, Тиджани, несравним с тем, с чем он имел дело в Нидерландах.

- Когда я смотрю вокруг и вижу, в каком мы теперь живем городе, это фантастика. Это мегаполис, и тут такие прекрасные рестораны... Тут едят много пасты. И я играю за один из лучших в мире клубов. Я хочу остаться тут на много лет, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.