«Торино» в компенсированное время забил единственный гол в матче с «Дженоа»

«Торино» и «Дженоа» бились за очки в матче третьего тура Серии А. Небольшой перевес был на стороне хозяев, но моменты у ворот были редкостью. На 72-й минуте полушанс был у Раду Дрэгушина, но он головой пробил рядом с каркасом. Аналогично в самой концовке дважды атаковал Пьетро Пеллегри. Нули на табло остались гореть до пятой компенсированной минуты, когда Неманья Радоньич вырвал победу для хозяев - 1:0.

«Торино» набрал четвертое очко в сезоне, соперник - остался с тремя.