«Торино» в компенсированное время забил единственный гол в матче с «Дженоа»

«Торино» и «Дженоа» бились за очки в матче третьего тура Серии А. Небольшой перевес был на стороне хозяев, но моменты у ворот были редкостью. На 72-й минуте полушанс был у Раду Дрэгушина, но он головой пробил рядом с каркасом. Аналогично в самой концовке дважды атаковал Пьетро Пеллегри. Нули на табло остались гореть до пятой компенсированной минуты, когда Неманья Радоньич вырвал победу для хозяев - 1:0.
«Торино» набрал четвертое очко в сезоне, соперник - остался с тремя.
Протокол игры
|(1:0) Радоньич Неманья 90'
Милинкович-Савич Ваня • Шуурс Перр • Буонджорно Алессандро • Родригес Рикардо • Белланова Рауль 82' ( Лазаро Валентино ( 82') • Тамез Адриен 64' ( Пеллегри Пьетро ( 64' ) • 76'Риччи Самуэле • Линетти Кароль 75' ( Илич Иван ( 75') • Войвода Мергим • Влашич Никола 64' ( Радоньич Неманья ( 64') • Сапата Дуван 64' ( Сек Демба ( 64' ) 70'
Запасные: Сазонов Саба • Гинейтис Гвидас • Джемелло Лука • Карамо Янн • Соппи Брэндон • Попа Михай • Зима Давид • Ange N'Guessan
Мартинес Хосеп • Сабелли Стефано 87' ( Хефти Сильван ( 87') • Бани Маттиа • 90'Дрэгушин Раду • Васкес Хоан • Стротман Кевин 45' 58' ( Кутлу Беркан ( 58') • Бадель Милан 19' 87' ( Аарон Мартин ( 87') • Френдруп Мортен • Малиновский Руслан 21' 58' ( Торсби Мортен ( 58' ) • 78'Гудмундссон Альберт • Ретеги Матео 75' ( Экубан Калеб ( 75')
Запасные: Леали Никола • Пушкаш Георге • Бираски Давиде • Соммарива Даниэле • Ягелло Филип • Де Винтер Кони
03 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Бан пользователя