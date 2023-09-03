Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» в компенсированное время забил единственный гол в матче с «Дженоа»

03 Сентября 2023 • 21:34 Комментировать
Торино
1:0
Дженоа
окончен

«Торино» и «Дженоа» бились за очки в матче третьего тура Серии А. Небольшой перевес был на стороне хозяев, но моменты у ворот были редкостью. На 72-й минуте полушанс был у Раду Дрэгушина, но он головой пробил рядом с каркасом. Аналогично в самой концовке дважды атаковал Пьетро Пеллегри. Нули на табло остались гореть до пятой компенсированной минуты, когда Неманья Радоньич вырвал победу для хозяев - 1:0.

«Торино» набрал четвертое очко в сезоне, соперник - остался с тремя.

Протокол игры 
Торино1:0Дженоа
(1:0) Радоньич Неманья 90'  
Милинкович-Савич Ваня  Шуурс Перр  Буонджорно Алессандро  Родригес Рикардо  Белланова Рауль   82' (Лазаро Валентино (   82' Тамез Адриен   64' (Пеллегри Пьетро (   64'   76' Риччи Самуэле  Линетти Кароль   75' (Илич Иван (   75' Войвода Мергим  Влашич Никола   64' (Радоньич Неманья (   64' Сапата Дуван   64' (Сек Демба (   64'   70')
Запасные: Сазонов Саба  Гинейтис Гвидас  Джемелло Лука  Карамо Янн  Соппи Брэндон  Попа Михай  Зима Давид  Ange N'Guessan
Мартинес Хосеп  Сабелли Стефано   87' (Хефти Сильван (   87' Бани Маттиа   90'  Дрэгушин Раду  Васкес Хоан  Стротман Кевин   45'   58' (Кутлу Беркан (   58' Бадель Милан   19'   87' (Аарон Мартин (   87' Френдруп Мортен  Малиновский Руслан   21'   58' (Торсби Мортен (   58'   78' Гудмундссон Альберт  Ретеги Матео   75' (Экубан Калеб (   75')
Запасные: Леали Никола  Пушкаш Георге  Бираски Давиде  Соммарива Даниэле  Ягелло Филип  Де Винтер Кони
 03 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Дженоа Дженоа
1
0
1.73 3.80 5.40
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Фиорентина Фиорентина
4
0
1.73 4.00 4.90
Видео
65 мин
Лечче Лечче
Салернитана Салернитана
1
0
1.98 3.55 4.20
Видео
65 мин
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
0
1
5.20 3.95 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
22:27 · Италия. Серия А
Рейндерс: «Планирую надолго остаться в «Милане»
21:34 · Италия. Серия А
«Торино» в компенсированное время забил единственный гол в матче с «Дженоа»
21:15 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:23 · Италия. Кубок
«Рома» сдала Сольбаккена в «Олимпиакос»
19:00 · Италия. Серия А
«Интер» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
18:43 · Италия. Серия А
«Интер» и «Фиорентина» назвали составы на матч Серии А, Кокорин – на скамейке 1
18:33 · Италия. Серия А
Лаутаро отписался от Лукаку в социальных сетях
17:48 · Италия. Серия А
Адриано назвал свой лучший гол за «Интер»
17:11 · Италия. Серия А
«Лацио» выиграл дважды подряд у «Наполи» в гостях - такое случалось в последний раз в 1937 году
15:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола: «Яка останется в «Удинезе» до зимы, не думаю, что российские клубы смогут заплатить за него необходимую сумму»
14:56 · Италия. Серия А
​Лукаку превзошёл ожидания Моуринью
13:25 · Италия. Серия А
​Погба ещё может покинуть «Ювентус» 2
12:12 · Италия. Серия А
Сазонов высказался о переходе в «Торино»
03:59 · Италия. Серия А
«Барселона» запланировала подписание Кварацхелии слухи
01:39 · Италия. Серия А
Иммобиле: «Хочу удачно провести свой последний чемпионат Европы»
Все новости
Рекомендуем