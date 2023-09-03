Дубль Лаутаро, пенальти Чалханоглу и дебютный гол Тюрама: «Фиорентина» без Кокорина на поле отхватила крупное поражение от «Интера»

«Фиорентина», где сейчас пребывает Александр Кокорин, в третьем туре чемпионата Италии встречалась в гостях с миланским «Интером».

Во время годичной аренды в кипрском «Арисе» Кокорин вспомнил, что такое иметь приличную игровую практику и забивать. А потом Александр вернулся в «Фиорентину» и в минувший четверг сыграл за «фиалок» в официальном матче впервые с апреля 2022 года. Кокорин вышел на замену в концовке против венского «Рапида», и «Фиорентина» забила решающий гол, благодаря чему прошла в групповую стадию Лиги конференций.

В первом туре Серии A «Фиорентина» одержала в гостях крупную победу над «Дженоа», а во втором туре в родных стенах сыграла вничью с «Лечче». Что касается «Интера», то он обыграл дома «Монцу» и в гостях справился с «Кальяри». Если заглянуть в прошлый сезон, то «нерадзурри» финишировали там на третьем месте и напрямую проследовали в групповой этап Лиги чемпионов. А «Фиорентина» квалифицировалась в Лигу конференций с восьмого места взамен дисквалифицированного «Ювентуса».

Трудно было ожидать увидеть Кокорина в стартовом составе. Всё-таки вряд ли он может так прекрасно проявить себя на тренировках, чтобы Винченцо Итальяно решился отрядить его на поле прямо с первых же минут. Поэтому в основе на острие атаки у гостей вышел Бельтран. Что до игры, то несмотря на больший процент владения мячом у «Фиорентины», гораздо чаще наносили удары по чужим воротам футболисты «Интера».

Нацелен на чужие ворота был центрфорвард «чёрно-синих» Маркус Тюрам, и если на 21-й минуте он пробил чуть выше створа, то совсем скоро уже праздновал свой дебютный гол в футболке «Интера», замкнув головой подачу Димарко с левого фланга (1:0). В районе получаса игры Тюрам снова претендовал на забитый гол, но пробил после прострела также с левой стороны гораздо выше перекладины. Перед перерывом Тюрам ещё раз не попал в створ, а раньше Кристенсен справился с фирменным ударом Чалханоглу со штрафного.

В перерыве произошли две замены у «Фиорентины», но Кокорин на поле не вышел. В начале второго тайма состоялось попадание в штангу Дюмфриса, и явно назревал новый гол в ворота «фиалок», который родился совсем скоро. Прорвалась оборона «Фиорентины» по центру, и Лаутаро Мартинес реализовал выход один на один после передачи Тюрама (2:0). Немного времени спустя – пенальти в ворота гостей. Кристенсен в своей штрафной площадке уронил активного Тюрама, а Чалханоглу с одиннадцатиметрового развёл мяч и вратаря по разным углам (3:0).

Это было ещё не всё. На 73-й минуте Куадрадо выполнил фланговую доставку справа, и Лаутаро Мартинес оформил дубль, упаковав мяч под перекладину (4:0). Далее у «Фиорентины» вышел на замену Аматуччи, Итальяно израсходовал весь лимит перестановок, и поэтому стало ясно, что Кокорин на поле так и не появится. Команда Симоне Индзаги в оставшееся время занималась сохранением счёта, в чём преуспела. По итогам трёх первых туров в Серии А лидируют с максимальным количеством набранных очков «Интер» и «Милан».

Кирилл Иванцов