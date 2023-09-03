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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Фиорентина» назвали составы на матч Серии А, Кокорин – на скамейке

03 Сентября 2023 • 18:43 Комментировать (1)
Интер Милан
1:0
Фиорентина
1 1.20 X 5.60 2 21.00
перерыв

Миланский «Интер» и «Фиорентина» сыграют друг против друга в третьем туре итальянской Серии А. Оба клуба менее чем за час до матча представили свои стартовые составы.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес;

«Фиорентина»: Кристенсен, Додо, Бираги, Миленкович, Бонавентура, Артур, Белтран, Нико Раньери, Мандрагора, Куаме.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

Следить за ходом матча в режиме текстовой онлайн-трансляции можно на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
Комментарии (1)
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andi
03 Сентября 2023 в 19:33
Хорошо что на скамейке , а не под ней.
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Дженоа Дженоа
0
0
1.73 3.80 5.40
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Интер Милан Интер Милан
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