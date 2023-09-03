«Интер» и «Фиорентина» назвали составы на матч Серии А, Кокорин – на скамейке

Миланский «Интер» и «Фиорентина» сыграют друг против друга в третьем туре итальянской Серии А. Оба клуба менее чем за час до матча представили свои стартовые составы.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес;

«Фиорентина»: Кристенсен, Додо, Бираги, Миленкович, Бонавентура, Артур, Белтран, Нико Раньери, Мандрагора, Куаме.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

Следить за ходом матча в режиме текстовой онлайн-трансляции можно на портале LiveResult.ru.