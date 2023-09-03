Лаутаро отписался от Лукаку в социальных сетях

Былой роман бельгийского нападающего Ромелу Лукаку с миланским «Интером» продолжает эффектно, буквально на глазах у всех, рушиться. Очередным ударом для «Бог Рома», который выступает отныне за «Рому», стало то, что его друг Лаутаро Мартинес, оставшийся в «Интере», отписался от него в социальных сетях (читай, прекратил дружбу «вконтакте»). Дружба «Лу-Ла», можно сказать, почила в бозе.

Сегодня вечером «Интер» сыграет в домашнем матче против «Фиорентины», следить за матчем можно будет посредством онлайн-трансляции. Миланский клуб выиграл оба стартовых матча начавшегося сезона Серии А.