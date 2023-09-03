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Бывший игрок «Интера» Бенуа Коэ – о трансфере Павара: «Это очень сильный ход» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 18:16 Комментировать (1)
Интер Милан
4:0
Фиорентина
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Бывший игрок «Интера» Бенуа Коэ в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансфере Бенджамена Павара.

«Я очень рад, что «Интер» приобрел Бенджамена Павара. Это действительно футболист, имеющий статус звезды международного уровня, чемпион мира. Думаю, что со стороны «Интера» это очень сильный ход. Команде нужен был футболист, который может закрыть любую позицию в защите, а Павар - идеальный кандидат. Уверен, с его приходом команда станет сильнее. Работу «Интера» на трансферном рынке летом можно только похвалить, команда стала сильнее и разнообразнее», - заявил Коэ.

27-летний французский защитник перешел из «Баварии» за 30 миллионов евро, заключив контракт до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенжамен Павар Бенуа Коэ
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Комментарии (1)
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InterSan
03 Сентября 2023 в 18:37
Все верно.
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