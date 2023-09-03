Адриано назвал свой лучший гол за «Интер»

Блиставший когда-то в составе итальянских «Пармы» и «Интера» бразилец Адриано по прозвищу «Император» рассказал о своем лучшем голе в составе миланского клуба. По словам Адриано, это случилось в августе 2001 года.

- «Интер» - это часть моей семьи, клуб, который я люблю и всегда поддерживаю. Я пережил в нем много прекрасных моментов, но первое, что я вспоминаю - это гол в ворота «Реала» на «Бернабеу», когда я отправил мяч со скоростью в 170 км/час, тогда так говорили, по крайней мере. Также мой гол в ворота Аргентины на Кубке Америки в 2004 - мы сравняли счет на 93-й минуте и потом выиграли по пенальти, - цитирует игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.