«Лацио» выиграл дважды подряд у «Наполи» в гостях - такое случалось в последний раз в 1937 году

В четвертом туре начавшегося чемпионата Серии А первую неудачу в сезоне потерпел действующий чемпион «Наполи», который в прошлом году впервые проиграл лишь после нового года. На сей раз неаполитанцев огорчил «Лацио», который свой сезон начал не очень удачно, хотя в пролом году занял второе место.

Любопытно, что «Лацио» и в прошлом сезоне обыгрывал «Наполи» в гостях, так что такое случилось второй год подряд. Ранее за всю историю клуба «Лацио» лишь один раз дважды подряд выигрывал в гостях у «Наполи» - это было в 1937 году.

Любопытно и то, что ровно год назад, 3 сентября 2022 года, команды сыграли в Риме - и тогда «Наполи» выиграл в гостях, с тем же счетом, что сейчас «Лацио» - 2:1.