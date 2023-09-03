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​Погба ещё может покинуть «Ювентус»

03 Сентября 2023 • 13:25 Комментировать (1)

Трансферное окно в европейских топ-лигах закрылось, однако полузащитник Поль Погба ещё может покинуть «Ювентус». Интерес к французу проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» - клубы из Саудовской Аравии, где окно регистрации ещё открыто.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, саудовские клубы пытаются убедить 30-летнего Погба. Сам футболист не хочет уходить из «Ювентуса», а вот туринский клуб был бы не против расстаться с Полем, учитывая его высокую зарплату и склонность к травмам.

Напомним, что недавно Поль Погба вернулся в строй и провёл полтайма в игре против «Болоньи». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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Ювентус Аль-Иттихад Поль Погба Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Juventissimo
03 Сентября 2023 в 14:07
Никогда бы не подумал, что скажу это - учитывая прошлый сезон, Погба, к сожалению, слишком дорогой балласт для клуба.
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