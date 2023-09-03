Трансферное окно в европейских топ-лигах закрылось, однако полузащитник Поль Погба ещё может покинуть «Ювентус». Интерес к французу проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» - клубы из Саудовской Аравии, где окно регистрации ещё открыто.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, саудовские клубы пытаются убедить 30-летнего Погба. Сам футболист не хочет уходить из «Ювентуса», а вот туринский клуб был бы не против расстаться с Полем, учитывая его высокую зарплату и склонность к травмам.

Напомним, что недавно Поль Погба вернулся в строй и провёл полтайма в игре против «Болоньи». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.