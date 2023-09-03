Бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов высказался о переходе в «Торино».

Грузинский футболист отметил, что у него было много предложений, но благодаря отцу он оказался в Турине.

Также он дал понять, что готов к итальянскому футболу.

«Я центральный защитник, и итальянский футбол, является лучшим местом для роста в этой роли. В России было много бега. Надеюсь, я готов совершить этот рывок», - приводит слова Сазонова Toro News.

Напомним, что 21-летний футболист заключил контракт с итальянским клубом на три ближайших сезона, а сумма трансфера, по данным СМИ, составила три миллиона евро.