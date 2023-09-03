«Эмполи» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эмполи - Ювентус
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Протокол игры
|24'Данило Луис (0:1)
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош• 43'Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Пеццелла Джузеппе•Фаццини Якопо•Марин Рэзван•Мале Юссеф•Бальданци Томмазо•Камбьяги Николо•Капуто Франческо
Перин Маттиа•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Маккенни Уэстон•Миретти Фабио• 49'Локателли Мануэль• 15'Рабио Адриен•Костич Филип•Влахович Душан• 48'Кьеза Федерико
03 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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