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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

03 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Эмполи
0:1
Ювентус
1 5.70 X 4.10 2 1.65
2-й тайм

В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Эмполи0:1Ювентус
 24'Данило Луис (0:1)
Бериша ЭтритБерешиньски Бартош  43'Валюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноПеццелла ДжузеппеФаццини ЯкопоМарин РэзванМале ЮссефБальданци ТоммазоКамбьяги НиколоКапуто Франческо
Запасные: Бастони СимонеИсмайли АрдианГрасси АльбертоЭбюэхи ТайроннШпенди СтивенКанчельери МаттеоКоваленко ВикторРаноккья ФилиппоДестро МаттиаКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеГуарино ГабриэльГьяси Эммануэль
Перин МаттиаГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисМаккенни УэстонМиретти Фабио  49'Локателли Мануэль  15'Рабио АдриенКостич ФилипВлахович Душан  48'Кьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАйлинг СамуэльВеа ТимотиАлекс СандроЙылдыз КенанКамбьясо АндреаНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоФаджоли НиколоМилик АркадиушПогба ПольДаффара Джованни
03 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
Текстовая трансляция 
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Ювентус Эмполи
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