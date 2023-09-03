«Интер» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Фиорентина
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Протокол игры
|(1:0) Тюрам Маркус23'
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо• 45'Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
Кристенсен Оливер•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Раньери Лука• 39'Бираги Кристиано•Мело Артур•Мандрагора Роландо•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо•Куаме Кристиан46' (Соттиль Рикардо (46') •Бельтран Лукас46' (Нзола М'Бала (46')
03 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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