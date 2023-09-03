Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал на радары «Барселоны».

22-летний футболист интересен множеству европейских топ-клубов, однако каталонцы, несмотря на финансовые трудности, намерены составить конкуренцию в борьбе за звезду «Наполи» в обозримом будущем. Как информирует Fichajes, «Барселона» готовит план по подписанию грузинского игрока в 2024 году.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хвичи Кварацхелии в 85 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до середины 2027 года.

В активе Кварацхелии 14 забитых мячей и 18 результативных передач в 45 поединках за «Наполи» во всех соревнованиях.