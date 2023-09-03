Симоне Индзаги: «Новички «Интера» будут не менее важны для команды, чем ушедшие игроки»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги побеседовал с журналистами в преддверии матча против «Фиорентины».

«Нерадзурри» подходят к воскресной встрече с «фиалками» с двумя победами в двух стартовых турах Серии А.

«Мы полны решимости в первых матчах сезона. Завтра нам предстоит встреча с ещё одним сильным соперником, и нам необходимо сохранять прежний настрой от матча к матчу.

Наши новички проделывают отличную работу. Да, мы потеряли важных игроков, отлично зарекомендовавших себя, поэтому изменения были неизбежными, но пришедшие на их место могут играть не менее значимые роли», – рассказал в интервью Sky Sport главный тренер «Интера».