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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Новички «Интера» будут не менее важны для команды, чем ушедшие игроки»

03 Сентября 2023 • 01:29 Комментировать
Интер Милан
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Фиорентина
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Через 17 ч. 48 мин.

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги побеседовал с журналистами в преддверии матча против «Фиорентины».

«Нерадзурри» подходят к воскресной встрече с «фиалками» с двумя победами в двух стартовых турах Серии А.

«Мы полны решимости в первых матчах сезона. Завтра нам предстоит встреча с ещё одним сильным соперником, и нам необходимо сохранять прежний настрой от матча к матчу.

Наши новички проделывают отличную работу. Да, мы потеряли важных игроков, отлично зарекомендовавших себя, поэтому изменения были неизбежными, но пришедшие на их место могут играть не менее значимые роли», – рассказал в интервью Sky Sport главный тренер «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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