Гасперини рассказал, ставит ли «Аталанта» цель выиграть Серию А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос об амбициях своей команды.

Коллектив из Бергамо одержал крупную победу над «Монцей» (3:0) в матче третьего тура чемпионата Италии.

«У нас был спад в прошлой игре с «Фрозиноне», но сегодня мы достойно проявили себя против соперника, способного доставить проблемы кому угодно.

Скудетто? Одна из наших главных целей – играть в хороший футбол, чтобы радовать людей, как это было сегодня вечером. Мы хотим, чтобы вокруг нас была счастливая обстановка, что отличает нас от других клубов», – цитирует инсайдер Джанлука ди Марцио наставника «Аталанты».