«Аталанта» без Миранчука разгромила «Монцу»

В третьем туре Серии А «Аталанта» играла дома против соседа по таблице, «Монцы». У коллектива из Бергамо был небольшой перевес, который удалось конвертировать в обилие голов. На 35-й минуте Шарль де Кетеларе доставил мяч под удар Хонорато Эдерсону, и тот открыл счет, а к перерыву Джанлука Скамакка удвоил счет ударом головой. Он же поставил точку на 62-й минуте, вонзив мяч в сетку дальним ударом. Скамакка и в третий раз поразил чужие ворота, но все же из офсайда.
3:0, «Аталанта» набрала шесть очков, у соперника - три. Полузащитник Алексей Миранчук по-прежнему вне заявки.
Протокол игры
|(1:0) Эдерсон Хонорато35'
|(2:0) Скамакка Джанлука42'
|(3:0) Скамакка Джанлука62'
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат•Колашинац Сеад90' (Паломино Хосе (90') •Дзаппакоста Давиде76' (Хольм Эмиль (76') •Руджери Маттео76' (Баккер Митчел (76') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль82' (Лукман Адемола (82') •Скамакка Джанлука82' (Муриэль Луис (82')
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо• 84'Мари Пабло 59'66' (Карбони Андреа (66') •Кальдирола Лука•Биринделли Самуэле•Чиурриа Патрик•Гальярдини Роберто66' (Бондо Варрен (66') •Пессина Маттео• 44'Колпани Андреа75' (Мачин Хосе (75') •Капрари Джанлука60' (Виньято Самуэле (60') •Мота Дани60' (Коломбо Лоренцо (60')
02 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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