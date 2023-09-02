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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» без Миранчука разгромила «Монцу»

02 Сентября 2023 • 23:40 Комментировать
Аталанта
3:0
Монца
окончен

В третьем туре Серии А «Аталанта» играла дома против соседа по таблице, «Монцы». У коллектива из Бергамо был небольшой перевес, который удалось конвертировать в обилие голов. На 35-й минуте Шарль де Кетеларе доставил мяч под удар Хонорато Эдерсону, и тот открыл счет, а к перерыву Джанлука Скамакка удвоил счет ударом головой. Он же поставил точку на 62-й минуте, вонзив мяч в сетку дальним ударом. Скамакка и в третий раз поразил чужие ворота, но все же из офсайда.

3:0, «Аталанта» набрала шесть очков, у соперника - три. Полузащитник Алексей Миранчук по-прежнему вне заявки.

Протокол игры  
Аталанта3:0Монца
(1:0) Эдерсон Хонорато35'  
(2:0) Скамакка Джанлука42'  
(3:0) Скамакка Джанлука62'  
Муссо ХуанСкальвини ДжорджиоДжимсити БератКолашинац Сеад 90' (Паломино Хосе ( 90') Дзаппакоста Давиде 76' (Хольм Эмиль ( 76') Руджери Маттео 76' (Баккер Митчел ( 76') Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнДе Кетеларе Шарль 82' (Лукман Адемола ( 82') Скамакка Джанлука 82' (Муриэль Луис ( 82')
Запасные: Толой РафаэлКарнесекки МаркоАдопо НдариПашалич МариоПалестра МаркоРосси ФранческоGiovanni Bonfanti
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо  84'Мари Пабло  59' 66' (Карбони Андреа ( 66') Кальдирола ЛукаБиринделли СамуэлеЧиурриа ПатрикГальярдини Роберто 66' (Бондо Варрен ( 66') Пессина Маттео  44'Колпани Андреа 75' (Мачин Хосе ( 75') Капрари Джанлука 60' (Виньято Самуэле ( 60') Мота Дани 60' (Коломбо Лоренцо ( 60')
Запасные: Читтадини ДжорджоКарбони ВалентинСоррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоПерейра Педру IIКирьякопулос ГеоргиосЛаманна ЭугениоГори Стефано
02 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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