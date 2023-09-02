«Аталанта» без Миранчука разгромила «Монцу»

В третьем туре Серии А «Аталанта» играла дома против соседа по таблице, «Монцы». У коллектива из Бергамо был небольшой перевес, который удалось конвертировать в обилие голов. На 35-й минуте Шарль де Кетеларе доставил мяч под удар Хонорато Эдерсону, и тот открыл счет, а к перерыву Джанлука Скамакка удвоил счет ударом головой. Он же поставил точку на 62-й минуте, вонзив мяч в сетку дальним ударом. Скамакка и в третий раз поразил чужие ворота, но все же из офсайда.

3:0, «Аталанта» набрала шесть очков, у соперника - три. Полузащитник Алексей Миранчук по-прежнему вне заявки.