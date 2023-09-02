«Болонья» дожала «Кальяри»

Пока не побеждавшие «Болонья» и «Кальяри» встретились в третьем туре Серии А. В самом дебюте Йеспер Карлссон зарядил в перекладину. Вскоре Зито Лувумбо открыл счет, это был единственный удар в створ у гостей. На 59-й минуте хозяева отыгрались стараниями Джошуа Зиркзее. За 15 минут до конца игры пенальти в пользу «Болоньи», и Риккардо Орсолини пробил в штангу. И все же хозяева добились своего, перед финальным свистком Джованни Фаббиан вырвал победу - 2:1. «Болонья» набрала четыре очка, у противника один пункт.