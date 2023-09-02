Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» дожала «Кальяри»

02 Сентября 2023 • 21:32 Комментировать
Болонья
2:1
Кальяри
окончен

Пока не побеждавшие «Болонья» и «Кальяри» встретились в третьем туре Серии А. В самом дебюте Йеспер Карлссон зарядил в перекладину. Вскоре Зито Лувумбо открыл счет, это был единственный удар в створ у гостей.  На 59-й минуте хозяева отыгрались стараниями Джошуа Зиркзее. За 15 минут до конца игры пенальти в пользу «Болоньи», и Риккардо Орсолини пробил в штангу. И все же хозяева добились своего, перед финальным свистком Джованни Фаббиан вырвал победу - 2:1. «Болонья» набрала четыре очка, у противника один пункт.

Протокол игры  
Болонья2:1Кальяри
  22'Лувумбо Зито (0:1)
(1:1) Зиркзее Джошуа59'  
(2:1) Фаббиан Джованни89'  
Скорупски ЛукашПош Штефан 83' (Де Сильвестри Лоренцо ( 83') Бёкема СэмЛукуми ДжонКристиансен ВикторЭбишер Мишель 84' (Эль Аззоузи Уссама ( 84') Моро Никола 67' (Урбаньски Кацпер ( 67') Ндой Дан 67' (Орсолини Риккардо ( 67') Фергюсон Льюис  40'Карлссон Йеспер III 87' (Фаббиан Джованни ( 87') Зиркзее Джошуа
Запасные: Корацца ТоммазоБонифаци КевинГасперини ТитоКалафьори РикардоРавалья Федерико
Радунович БорисДзаппа Габриэле 67' (Ористанио Гаэтано ( 67') Доссена АльбертоВетеска МатеушАуджелло Томмазо 71' (Дентелло Пауло ( 71') Нандес Найтан 46' (Ди Пардо Алессандро ( 46') Сулемана Ибрахим  70'Макумбу Антуан  90'Янкто Якуб 66' (Дейола Алессандро ( 66') Лувумбо ЗитоПетанья Андреа 46' (Шомуродов Элдор ( 46')
Запасные: Оберт АдамВиола НиколасГольданига ЭдоардоАрести СимонеПрати МаттеоСкуффет Симоне
02 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Кальяри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Кальяри Кальяри
2
1
1.69 4.10 5.20
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Фрозиноне Фрозиноне
0
0
1.86 3.80 4.40
Видео
30 мин
Наполи Наполи
Лацио Лацио
0
0
1.73 4.00 4.90
Видео
30 мин
Аталанта Аталанта
Монца Монца
0
0
1.57 4.50 5.80
Видео
03.09.23 в 19:30
Торино Торино
Дженоа Дженоа
1.73 3.80 5.40
Видео
03.09.23 в 19:30
Интер Милан Интер Милан
Фиорентина Фиорентина
1.73 4.00 4.90
Видео
03.09.23 в 21:45
Лечче Лечче
Салернитана Салернитана
1.98 3.55 4.20
Видео
03.09.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
5.20 3.95 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
21:32 · Италия. Серия А
«Болонья» дожала «Кальяри»
21:29 · Италия. Серия А
«Удинезе» с «Фрозиноне» так и не открыли счёт
21:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:10 · Италия. Серия А
​Директор «Аталанты» объявил о решении клуба по Миранчуку
16:48 · Италия. Серия А
Чернышов: Миранчук готов выступать за «Аталанту»
15:47 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Для финиша в топ-4 нужно набрать 76 очков»
15:30 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук ещё может покинуть «Аталанту» слухи
14:54 · Италия. Серия А
​Аллегри назвал фаворитов в борьбе за скудетто
14:48 · Италия. Серия А
​Аллегри назвал цель «Ювентуса» 1
13:36 · Италия. Серия А
Аллегри: «Костич – очень надёжный игрок»
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Лацио» обвинил «Манчестер Юнайтед» в срыве перехода Гринвуда
13:16 · Германия. Бундеслига
Представитель Павара: «Бенжамен хотел покинуть Германию после 7 лет»
13:15 · Италия. Серия А
Камоцци: «Алексей Миранчук ещё не показал свой максимум»
10:26 · Италия. Серия А
«Рома» с Моуринью показала худший старт сезона в Серии А с 1950 года
08:16 · Италия. Серия А
Кристанте назвал проблему «Ромы»
Все новости
Рекомендуем