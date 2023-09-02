«Болонья» дожала «Кальяри»

Пока не побеждавшие «Болонья» и «Кальяри» встретились в третьем туре Серии А. В самом дебюте Йеспер Карлссон зарядил в перекладину. Вскоре Зито Лувумбо открыл счет, это был единственный удар в створ у гостей. На 59-й минуте хозяева отыгрались стараниями Джошуа Зиркзее. За 15 минут до конца игры пенальти в пользу «Болоньи», и Риккардо Орсолини пробил в штангу. И все же хозяева добились своего, перед финальным свистком Джованни Фаббиан вырвал победу - 2:1. «Болонья» набрала четыре очка, у противника один пункт.
Протокол игры
|22'Лувумбо Зито (0:1)
|(1:1) Зиркзее Джошуа59'
|(2:1) Фаббиан Джованни89'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан83' (Де Сильвестри Лоренцо (83') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Кристиансен Виктор•Эбишер Мишель84' (Эль Аззоузи Уссама (84') •Моро Никола67' (Урбаньски Кацпер (67') •Ндой Дан67' (Орсолини Риккардо (67') •Фергюсон Льюис• 40'Карлссон Йеспер III87' (Фаббиан Джованни (87') •Зиркзее Джошуа
Радунович Борис•Дзаппа Габриэле67' (Ористанио Гаэтано (67') •Доссена Альберто•Ветеска Матеуш•Ауджелло Томмазо71' (Дентелло Пауло (71') •Нандес Найтан46' (Ди Пардо Алессандро (46') •Сулемана Ибрахим• 70'Макумбу Антуан• 90'Янкто Якуб66' (Дейола Алессандро (66') •Лувумбо Зито•Петанья Андреа46' (Шомуродов Элдор (46')
02 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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