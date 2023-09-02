«Удинезе» с «Фрозиноне» так и не открыли счёт

В третьем туре чемпионата Италии «Удинезе» играл против «Фрозиноне». Матиас Соуле зарядил в штангу уже на 11-й минуте. В середине тайма арбитр поставил 11-метровый в пользу гостей, но после обращения к системе ВАР отменил решение. Аналогично и в начале второго тайма, но в другую сторону. Тут же Симоне Романьоле размочил счет, но ВАР снова всё испортил, отобрав гол у хозяев.
0:0 в итоге в более-менее равной борьбе. У «Фрозиноне» четыре очка, у соперника - два.
Протокол игры
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кабаселе Кристиан• 83'Феррейра Жоау62' (Эбоселе Фести (62') •Самарджич Лазар79' (Соуса Вивальдо (79') •Уолас Соуза•Ловрич Санди•Камара Ассан62' (Земура Джордан (62') •Товен Флорьян 63'79' (Кина Домингуш (79') •Лукка Лоренцо67' (Саксесс Исаак (67')
Турати Стефано•Ойоно Энтони•Монтеризи Иларио•Романьоли Симоне•Марчицца Риккардо•Маццители Лука•Барренечеа Энцо80' (Чуни Марвин (80') •Соуле Матиас 31'64' (Баэс Хайме (64') • 75'Харрауи Абдау90' (Гарритано Лука (90') •Джелли Франческо•Хеддира Валид80' (Касо Джузеппе (80')
02 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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