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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» с «Фрозиноне» так и не открыли счёт

02 Сентября 2023 • 21:29 Комментировать
Удинезе
0:0
Фрозиноне
окончен

В третьем туре чемпионата Италии «Удинезе» играл против «Фрозиноне». Матиас Соуле зарядил в штангу уже на 11-й минуте. В середине тайма арбитр поставил 11-метровый в пользу гостей, но после обращения к системе ВАР отменил решение. Аналогично и в начале второго тайма, но в другую сторону. Тут же Симоне Романьоле размочил счет, но ВАР снова всё испортил, отобрав гол у хозяев.

0:0 в итоге в более-менее равной борьбе. У «Фрозиноне» четыре очка, у соперника - два.

Протокол игры  
Удинезе0:0Фрозиноне
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаКабаселе Кристиан  83'Феррейра Жоау 62' (Эбоселе Фести ( 62') Самарджич Лазар 79' (Соуса Вивальдо ( 79') Уолас СоузаЛоврич СандиКамара Ассан 62' (Земура Джордан ( 62') Товен Флорьян  63' 79' (Кина Домингуш ( 79') Лукка Лоренцо 67' (Саксесс Исаак ( 67')
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерГессанд АксельПейчич ДавидМалуса ДжоэлНвачукву СамуэльОкойе МадукаАке МарлиКристенсен Томас
Турати СтефаноОйоно ЭнтониМонтеризи ИлариоРоманьоли СимонеМарчицца РиккардоМаццители ЛукаБарренечеа Энцо 80' (Чуни Марвин ( 80') Соуле Матиас  31' 64' (Баэс Хайме ( 64'  75') Харрауи Абдау 90' (Гарритано Лука ( 90') Джелли ФранческоХеддира Валид 80' (Касо Джузеппе ( 80')
Запасные: Черофолини МикелеMateus LusuardiОколи МемеБрешанини МаркоФраттали ПьерлуиджиКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
02 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Удинезе Фрозиноне
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