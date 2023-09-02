«Удинезе» с «Фрозиноне» так и не открыли счёт

В третьем туре чемпионата Италии «Удинезе» играл против «Фрозиноне». Матиас Соуле зарядил в штангу уже на 11-й минуте. В середине тайма арбитр поставил 11-метровый в пользу гостей, но после обращения к системе ВАР отменил решение. Аналогично и в начале второго тайма, но в другую сторону. Тут же Симоне Романьоле размочил счет, но ВАР снова всё испортил, отобрав гол у хозяев.

0:0 в итоге в более-менее равной борьбе. У «Фрозиноне» четыре очка, у соперника - два.