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Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Аталанты» объявил о решении клуба по Миранчуку

02 Сентября 2023 • 18:10 Комментировать
Аталанта
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Монца
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Через 2 ч. 59 мин.

Тони Д’Амико, который занимает пост спортивного директора «Аталанты», дал комментарий по поводу полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Миранчук может продолжить карьеру в Турции, где трансферное окно ещё открыто.

«Интерес к Миранчуку из Турции? Это неправда. Алексей останется с нами», - цитирует Д’Амико Sport24.

Алексею Миранчуку в октябре исполнится 28 лет. В прошлом сезоне российский полузащитник выступал за «Торино» на правах аренды.

В субботу, 2 сентября, «Аталанта» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Монцы».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Тони д'Амико
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АТАЛАНТА МОНЦА
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