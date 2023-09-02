​Директор «Аталанты» объявил о решении клуба по Миранчуку

Тони Д’Амико, который занимает пост спортивного директора «Аталанты», дал комментарий по поводу полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Миранчук может продолжить карьеру в Турции, где трансферное окно ещё открыто.

«Интерес к Миранчуку из Турции? Это неправда. Алексей останется с нами», - цитирует Д’Амико Sport24.

Алексею Миранчуку в октябре исполнится 28 лет. В прошлом сезоне российский полузащитник выступал за «Торино» на правах аренды.

В субботу, 2 сентября, «Аталанта» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Монцы».