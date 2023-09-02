Чернышов: Миранчук готов выступать за «Аталанту»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

Специалист отметил, что в прошлом сезоне россиянин выглядел неплохо, когда выступал в «Торино», и наставник команды из Бергамо Гасперини, возможно, увидел, что игрок возмужал и готов биться за место в основе.

«Этот тренер может дать ему возможность и дальше прогрессировать. Не думаю, что Гасперини будет обманывать полузащитника и не станет предоставлять ему возможность себя проявить», - приводит слова Чернышова betonmobile.ru.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 30 июня следующего года.