​Аллегри: «Для финиша в топ-4 нужно набрать 76 очков»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал целью команды финиш в топ-4 чемпионата Италии. Также рулевой «старой синьоры» ответил на вопрос, соответствует ли состав команды заявленной цели.

«Это соревнование. Мы каждый день работаем над улучшением наших результатов, но есть и соперники. Думаю, это будет очень сбалансированный сезон, и попасть в четвёртку сильнейших будет очень сложно. По моим оценкам, для финиша в топ-4 нужно набрать 76 очков», - сказал Аллегри, чьи слова приводит TuttoMercatoWeb.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Эмполи» на поле соперника.