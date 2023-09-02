Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук всё ещё может сменить клубную прописку, несмотря на закрытие трансферного окна в Италии.

Как сообщает телеграм-канал Transfermarkt, к 27-летнему футболисту проявляют интерес ряд турецких клубов. По информации источника, представители Суперлиги хотят арендовать Миранчука на один сезон. При этом отмечается, что переход игрока зависит от позиции «Аталанты» и желания самого Миранчука.

Напомним, прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Торино», но минувшим летом вернулся в «Аталанту». В текущей кампании Миранчук пока не поле не появлялся.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 12 миллионов евро.