​Аллегри назвал фаворитов в борьбе за скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о фаворитах в борьбе за титул чемпиона Италии.

«Обычно фаворитом считается тот, кто выиграл скудетто в прошлом году. Так что фаворитом является «Наполи». И, потом, как я уже говорил, у них есть такой важный игрок, как Осимхен, который способен изменить баланс игры.

«Наполи» остаётся фаворитом, затем идут «Милан» и «Интер», которые очень хорошо оснащены. Нам нужно быть готовыми, показывать свою лучшую форму. Сезон будет долгим», - сказал Аллегри, чьи слова приводит TuttoMercatoWeb.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 3 сентября – против «Эмполи».