​Аллегри назвал цель «Ювентуса»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал цель команды в новом чемпионате Италии.

«Мы хотим дойти до 30 декабря, и, если не ошибаюсь, после матча с «Ромой» подвести черту и посмотреть, где мы находимся в таблице. Наша цель – снова оказаться в четвёрке лучших, чтобы в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов», - слова Аллегри приводит TuttoMercatoWeb.

В двух стартовых турах чемпионата Италии «Ювентус» набрал четыре очка. Ближайший матч Серии А команда Массимилиано Аллегри проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Эмполи» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.