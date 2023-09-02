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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри назвал цель «Ювентуса»

02 Сентября 2023 • 14:48 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
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03.09 21:45

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал цель команды в новом чемпионате Италии.

«Мы хотим дойти до 30 декабря, и, если не ошибаюсь, после матча с «Ромой» подвести черту и посмотреть, где мы находимся в таблице. Наша цель – снова оказаться в четвёрке лучших, чтобы в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов», - слова Аллегри приводит TuttoMercatoWeb.

В двух стартовых турах чемпионата Италии «Ювентус» набрал четыре очка. Ближайший матч Серии А команда Массимилиано Аллегри проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Эмполи» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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