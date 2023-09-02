Аллегри: «Костич – очень надёжный игрок»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал форму левого защитника Филипа Костича, которого этим летом связывали с уходом из «старой синьоры».

«Костич – очень надёжный игрок. В прошлом сезоне он отдал 12 ассистов, а также улучшил свои удары. Я уже объяснял, почему в последнее время в основе выходил Камбьяссо», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Костич перебрался в «Ювентус» прошлым летом из франкфуртского «Айнтрахта». Ранее ходили слухи, что «старая синьора» согласится отпустить 30-летнего серба за 15 миллионов евро. Интерес к футболисту проявлял лондонский «Вест Хэм».