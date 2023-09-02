Камоцци: «Алексей Миранчук ещё не показал свой максимум»

Франко Камоцци, поработавший в московском «Спартаке», поделился мнением о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Надеюсь, в этом сезоне Миранчук останется в Серии А и получит игровое время. Он еще не показал свой максимум. Если травмы не помешают, он сможет сделать шаг вперед», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Алексей выступал на правах аренды за «Торино». 27-летний полузащитник провел 29 матчей в чемпионате Италии, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. В новом розыгрыше Серии А хавбек на поле не выходил.